Infiniti Vision GT is echt

Door: BV

Gran Turismo 6 is een razend populair racegame. En niet alleen bij de gamers, maar ook bij autobouwers. De procucent van het game geeft hen immers de mogelijkheid om niet alleen uit te pakken met bestaande modellen, maar ook om uit te pakken met een concept car die helemaal virtueel is. Daarin kunnen ontwerpers hun fantasie de vrije loop laten en hoeft niemand zich te bekommeren over de haalbaarheid. En heel wat automerken namen de gelegenheid te baat. Een lijst met de 10 coolste Gran Turismo concepts vind je hier.

En Infiniti?

De Vision GT van Infiniti lijkt in veel opzichten op de andere modellen. Bijna alle merken kiezen voor een sportwagen. En natuurlijk oogt deze Infiniti agressief en is hij gehuld in de stijltaal van het merk met onder meer fijne koplampen, velgen in carbon en een knoert van een diffuser. Maar er is één groot verschil. Infiniti heeft hem gewoon gebouwd. In het echt. Werken doet hij niet, maar je kan er tenminste rond lopen en een blik binnen werpen zonder 3D-bril op je neus. De Japanners zeggen dat hij mooi illustreert hoe een ‘erg krachtige Infiniti er in de toekomst uit zou kunnen zien’.