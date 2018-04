​​​​Top Gear houdt geen enkele presentator over

Door: ADD

Ongeveer een maand is het nu geleden dat de BBC Jeremy Clarkson heeft buitengegooid omwille van een bord vlees. Sindsdien wachten geschokte en teleurgestelde fans op nieuws over hoe het nu verder moet met Top Gear.

En dat ziet er niet al te best uit, want na James May heeft Richard Hammond nu ook bevestigd dat hij uit het iconische autoprogramma stapt. Ook producer Andy Wilman had eerder al zijn rug gekeerd naar de show aldus de ‘Guardian’. De Britse krant vermoedt dat het presentatorentrio samen met Wilman op een programma zint dat Top Gear moet wegconcurreren, waarschijnlijk in samenwerking met het Amerikaanse Netflix.