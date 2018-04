Aston Martin DBX wordt realiteit

Door: BV

Op het Autosalon van Genève 2015 stelde Aston Martin de DBX voor. Een denkoefening over een toekomstige Aston Martin met crossover-genen. Andy Palmer, die bij het automerk de plak zwaait, heeft nu bekend gemaakt dat de interesse voor het model ‘nog veel groter was dan gedroomd’. En dat betekent dat het groene licht voor doorontwikkeling tot seriemodel gegeven is.

€ 270 miljoen voor nieuwe modellen

“ Deze DBX moet de eerste zijn van een nieuwe serie ‘diverse’ Aston Martins ”

Aston Martin trekt iets meer dan € 270 miljoen uit voor nieuwe modellen die nieuwe klanten naar het merk moeten trekken. Deze DBX moet de eerste zijn van een nieuwe serie ‘diverse’ Aston Martins. Willen de Britten meer modelvarianten bouwen, dan zal daar toch meer geld voor vrijgemaakt moeten worden. Eigenlijk is zelfs dit bedrag al erg klein voor slechts één enkel model.

Over de productie is nog niet veel bekend, maar er wordt gespeculeerd dat de Aston Martin DBX in 2019 in productie gaat in een nieuwe Amerikaanse productievestiging van het bedrijf.