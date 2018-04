Tesla Powerwall en Powerpack geven stroom aan je huis

Door: BV

Tesla kennen we tot op heden alleen van elektrische auto’s, waaronder de uitzinnige Model S P85D met meer dan 700pk. Maar het bedrijf wil ook op andere markten innoveren. Daarom stelde het twee batterijen voor thuisgebruik voor. De Powerwall en de Powerpack.

Op naar een leven zonder fossiele brandstof

Tesla droomt van een toekomst zonder fossiele brandstof. Een toekomst die enkele problemen oplevert. Zo kan een huis zelfs als het voorzien is van een karrenvracht zonnepanelen nog steeds niet aan z’n piekverbruik voldoen. Omdat het de energie opwekt op het verkeerde ogenblik bijvoorbeeld. De Powerwall en Powerpack van Tesla bieden volgens het bedrijf net daar de oplossing voor. Het gaat om batterijen die in het stroomnet van de woning geïntegreerd kunnen worden. Een energie-overschot wordt daarin tijdelijk gestockeerd. Tot 7kWh of 10kWh in het eerste geval, en tot 100kWh voor de zwaarste uitvoering. De eerste is vooral bedoeld voor een simpele woning, de tweede voor een klein bedrijf, maar het is mogelijk om units aan elkaar te koppelen tot aan je specifieke noden is voldaan.

Ook voor Europa?

Over een Europees plan voor deze nieuwe eenheden is nog niets bekend. Het product wordt in de eerste plaats aangeboden in de VS, waar al 300 Californische woningen in het kader van een testprogramma ervan voorzien zijn. De prijs is er ook behoorlijk democratisch. De thuisversies kosten er $ 3000 (7kWh) of $ 3500 (10kWh).