Jaguar pakt uit op Mille Miglia 2015

Door: BV

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de naam Jaguar voor het eerst op een auto kleefde. Toen ging die nog vooraf door ‘SS’ (wat een verwijzing was naar de firmanaam Swallow Sidecar Company), maar die letters werden na WOII om begrijpelijke redenen achterwege gelaten. Om de mijlpaal dikker in de verf te zetten, pakt het bedrijf zwaar uit tijdens de legendarische Mille Miglia historische race (georganiseerd van 1927 tot 1957) van Brescia naar Rome en weer terug. Een afstand die ruwweg duizend mijl bedraagt, wat de naam opleverde. Die wordt dit jaar verreden van 14 tot 17 mei, en er staan niet minder dan 9 Jaguars aan de start. Successen heeft het bedrijf er nochtans niet te vieren. Hoewel het merk deelnam, wist het geen enkele keer te winnen.

Jaguar C- en D-Types

Het gros van de ingeschreven voertuigen zijn Jaguar C- en D-Types. Daarvan neemt het bedrijf er telkens drie mee. De andere wagens zijn een XK120, XK140 en een Jaguar Mark VII. Aan het stuur ervan komen onder meer Jaguar-ontwerper Ian Callum en prominenten uit de Britse tv- en muziekscene.