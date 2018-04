​Drinken én rijden? Water!

Door: ADD

Drinken en rijden, dat is geen goede combinatie. Chauffeurs met enig verantwoordlijkheidsbesef weten dat. Maar wat niemand weet, is dat als je onvoldoende water drinkt, je net zo veel fouten maakt als een chauffeur die dronken achter het stuur zit. Tot die conclusie zijn Britse wetenschappers onlangs gekomen.

Verminderde concentratie

Onderzoekers aan de universiteit van Loughborough gaven automobilisten slechts 25 milliliter water per uur te drinken en ontdekten dat die twee keer zoveel fouten maakten als iemand die 200 milliliter dronk over dezelfde periode. Het aantal fouten was zelfs van ongeveer dezelfde orde als van een bestuurder die een alcoholpromillage van 0,8 heeft. Volgens de studie hadden zelfs bestuurders die gewoon een beetje te weinig water binnen hadden, last van verminderde concentratie en waren ze vatbaarder voor stemmingswisselingen. In het vervolg kan BOB dus maar beter een flesje water bij zich hebben.