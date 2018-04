Singer Porsche 911 Virginia is belachelijk afgewerkt

Door: BV

Je kan van Singer moeilijk zeggen dat het een Porsche-tuner is. Dat is het Californische bedrijf onvoldoende eer toedichten. Want een Porsche 911 die door het bedrijf wordt afgeleverd begint z’n transformatie weliswaar als een occasie, maar eindigt op een niveau dat Porsche zelf niet kan leveren. Afwerking, materiaalkeuze en oog voor detail zijn zo hoog dat het bijna belachelijk is. Maar dat kan je ook van de prijs zeggen. Deze Singer 911 ‘Virginia’ kost al € 450.000.

Carbon koetswerk

Ooit was dit een Porsche 911 Carrera 2 uit 1990, maar daar schiet zo goed als niets meer van over. Alleen de structuur werd behouden, en die is dan nog versterkt. En dan wordt het resultaat schizofreen. Het koetswerk zal er ouder uitzien, de techniek nieuwer. Maar op technisch vlak wordt elke steen omgedraaid. Dan hebben we het overigens niet alleen over de instelbare ophanging, de versterkte remmen, of de door Cosworth naar 350pk opgekittelde 3,8l boxermotor, maar ook over het carbon dat voor het koetswerk wordt gebruikt. Daar zie je niets van, maar als je het gaspedaal intrapt, merk je natuurlijk dat er minder kilo’s de motor afremmen.

Afwerking

Voor bijna een half miljoen euro mag je natuurlijk ook op vlak van afwerking wel wat verwachten. Maar dat beperkt zich niet tot het interieur of de verguldde belettering (waardoor je je auto volgens ons nooit nog onbewaakt kan achterlaten). Zelfs de brandstoftank en het motorruim zijn beter afgewerkt dan het interieur van een gemiddelde Mercedes S-Klasse.