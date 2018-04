De ideale Subaru... voor sportvissers

Door: BV

Nieuw-Zeelanders hebben de reputatie een beetje apart te zijn. En op autovlak maken ze die reputatie in elk geval waar. Zo staat op een plaatselijke occasiewebsite deze Subaru Impreza te koop. Een exemplaar met een paar modificaties. En - zo luidt de omschrijving - er is geen half werk gedaan. Hij is nu, na een ontwikkelingsbudget dat vergelijkbaar is met dat van een gemiddeld cruise-schip, ideaal voor gebruik door sportvissers.

Voor land en water, maar vooral voor water

Aan de wegcode voldoet hij niet meer, maar dat is volgens de verkopers voor een appel en een ei weer recht te trekken. Maar hij werkt wél. Als boot, uiteraard. Een oceaan oversteken is dan weer minder aangewezen, maar met een biertje in de hand de hengel uitsmijten over het meer, daarvoor is hij als de beste geschikt, aldus - nog steeds - de verkoopsadvertentie. Nieuw-Zeelanders kunnen erop bieden. Dat hij van eigenaar verandert is zeker. Het minimumbod van $ 530 is al overschreden. Video van deze Subaru in actie vind je op onze Facebook-pagina.