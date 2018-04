Aston Martin trekt het water op

Door: BV

Aston Martin en Quintessence Yachts, een Britse jachtbouwer, hebben deze AM37 voorgesteld. Een hoogtechnologisch motorjacht van 37 voet (11,3 meter) met een romp in met koolstofvezel versterkt composietmateriaal.

AM37 en AM37S

De Britse jachtbouwer voorziet twee versies. Over de krachtbron worden geen details gegeven, maar de prestaties zijn er wel. Een eerste versie - AM37 - hoort een snelheid van 90km/u te halen en een tweede variant haalt vlotjes 110km/u, wat op water lang niet evident is. Het design roept uiteraard de lijnen van het Britse sportwagenmerk op. Dan is er natuurlijk nog de prijs. En als je daarnaar moet vragen…