eCall is nu wet

Het is ondertussen officieel. Het automatische noodoproepsysteem eCall wordt verplicht. Het Europees Parlement heeft de wet daarover vorige week aangenomen. En nu moeten dus alle nieuwe auto’s ten laatste in maart 2018 uitgerust worden met het systeem, dat bij een ernstig ongeval de alarmcentrale automatisch verwittigt. Volgens schattingen van de Europese Commissie moet dit de tijd tot de komst van de hulpdiensten met een gemiddelde van 50 tot 60 procent verkorten en zo dus honderden levens per jaar redden.

Een goede zaak, of?

Het eCall-systeem is weer maar eens een manier om de totale controle te krijgen over onze privacy, aldus de tegenstanders. Ook al belooft de Europese Commissie dat de positiegegevens alleen worden verzonden bij een ongeval en dat er geen metadata zullen worden verzameld. Toch blijft de angst dat via de gegevens conclusies over de manier van rijden zullen getrokken worden of dat men zal nagaan waar je op welk moment bent Vooral de verzekeringsmaatschappijen zouden geïnteresseerd, waarschuwen sceptici.