Minder cilinders voor opgefriste BMW 3

Door: BV

BMW heeft de 3-Reeks van een opfrisbeurt voorzien. En zoals bij het merk gebruikelijk is, moet je met het vergrootglas speuren naar de aanpassingen. Kenners zullen opmerken dat de bumpers, grille en lichten net even wat anders zijn. En je vindt misschien ook wel ergens een extra chroomstrip.

Weinig nieuws binnenin

In het interieur wordt die bescheidenheid doorgetrokken met enkel de melding van nieuwe materialen en subtiele aanpassingen aan de middenconsole en het iDrive-multimediasysteem. Zo werkt de navigatie van die laatste sneller dan voorheen en beschikt het over een nog realistischere 3D-weergave. Andere bijkomende noviteiten zijn automatisch lijnparkeren als uitbreiding van de Parking Assistant.

Een 3 voor het stopcontact

Dan de technische kant van dit verhaal. Op dat gebied maken de vernieuwde 3 Reeks Sedan en Touring pas echt een sprong. De BMW 330e, een plug-in-hybride laat spectaculaire cijfers optekenen. Het gecombineerde vermogen bedraagt 252pk en 420Nm en hiermee spurt de BMW in slechts 6,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 225 km/u. Volledig elektrisch rijden kan over een afstand van 35 kilometer waardoor het gemiddelde verbruik in de geijkte cyclus niet boven de 2,1l/100 km uitkomt. De CO2-uitstoot die daarbij hoort bedraagt slechts 49g/km.

En dan… de driecilinder

Er is een nieuwe 318i. Die beschikt voortaan over een 1.5 driecilinder-turbobenzinemotor, bekend van de Mini Cooper en de 2-Serie Active Tourer. Het vermogen van 136pk is gelijk aan dat van de 316i die hij vervangt, terwijl de CO2-emissie met 5g/km is verlaagd tot 129 g/km.

Andere benzines zijn de 330i en de 340i, beide voorzien van een gloednieuwe motor. Bij de eerste is dat een viercilinder met 252pk en in het geval van de ander een 326pk sterke zes-in-lijn. Ze vervangen respectievelijk de 328i en 335i en verbruiken gemiddeld 12 procent minder brandstof.

Vertrouwde diesels, maar…

De typenamen daarvan blijven vertrouwd, maar dat neemt niet weg dat BMW er enkele ongemoeid heeft gelaten. Zo levert de 320d nu 190 pk en 400 Nm. De CO2-uitstoot is op 106 g/km komen te liggen, in combinatie met de 8-traps Steptronic-automaat. Bij de 320d Touring is dit 109g/km. Voor wie een nog lagere emissiewaarde wenst, is er de 320d EfficientDynamics Sedan. Die stoot in combinatie met de automaat 99g/km uit in het geval van de sedan en 104 g/km voor de Touring-variant.

Tot slot maakt BMW kenbaar dat aan het onderstel ook is gesleuteld. Zo zou de 3-serie in bochten nog minder geneigd zijn tot overhellen en daarnaast is de stuurprecisie naar eigen zeggen toegenomen.