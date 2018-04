VW Golf GTI Clubsport komt eraan

Door: BV

Het is niet alleen Skoda, maar ook Volkswagen dat in het Oostenrijkse Wörthersee van zich laat horen. Het bedrijf uit Wolfsburg stelt er de GTI Clubsport van de Golf voor. Voorlopig nog als concept car, maar een gelimiteerde oplage is niet uitgesloten.

Met 265pk

Voor de gelegenheid is de tweeliter turbomotor van de Golf GTI (daar maximaal 230pk sterk) nog verder opgedreven. Die levert nu 265pk. Daarbij hoort een koetswerkkit die erg productierijp oogt met onder meer herwerkte bumpers, andere luchtdoorstroomopeningen, een dakvleugel en een achterdiffuser. Velgen met 10 spaken maken het geheel af.