Meer beeld van Audi TT Clubsport Turbo Concept met 600pk

Door: BV

Audi pakt uit met een TT met nieuwe turbotechnologie. En dat dat net nu is, is geen toeval. Het is namelijk de blikvanger van het merk met de vier ringen tijdens het jaarlijks terugkerende GTI treffen in het Oostenrijkse Wörthersee. Een evenement dat door Volkswagen is gebombardeerd tot een feest voor z’n verschillende merken.

Audi TT Clubsport Turbo Concept

Dat deze Audi TT daar grote ogen zal gooien, staat boven verdenking. Je kan moeilijk anders dan onder de indruk zijn van 600pk en 650Nm. Of van een sprint in 3,6 seconden. Of nog: de topsnelheid van 310km/u.

Elektrische turbo

Het wondermiddel dat deze prestaties mogelijk maakt, is een elektrische turbo. Anders kan je geen 600pk uit een 2,5l vijfcilinder melken. Het is de eerste keer dat VW (of Audi) die technologie gebruikt. Daarop zit niet de gebruikelijk vertraging in opbouw van turbodruk en de boost zwakt evenmin af wanneer het motortoerental zakt. De elektrische turbo krijgt voeding van een lithium-ion accupakket met 48 Volt. Die is behoorlijk opzichtig ingebouwd.

14cm breder

Voor de rest wijkt de TT Clubsport binnenin niet bijster veel af van een normale TT Coupé, al staan de dieprode sportkuipen en een sportstuur niet in de reguliere prijslijst. Eenmaal uitgestapt als inzittende en voor alle omstanders oogt de auto dan weer haast niet van deze wereld. Met een koets die 14 centimeter verder is uitgeklopt lijkt de vorig jaar getoonde TT Quattro Sport Concept zelfs bijna dociel. Die turbo zelf vereist geen enkele esthetische modificatie, maar 600pk in de koets van een standaard-TT, dat trekt natuurlijk niet genoeg aandacht.