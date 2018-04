Parkeersensoren werken aanrijding in de hand

Door: ADD

Auto's worden steeds groter, achterruiten steeds kleiner - en de parkeerplaatsen, die hebben al sinds jaren dezelfde grootte. Geen wonder dus dat de meeste nieuwe auto's met parkeersensoren uitgerust zijn. Maar blijkbaar bieden die heel wat minder hulp dan je zou verwachten. Integendeel. Volgens een studie die het Allianz Centrum voor Techniek samen met auto-onderdelenfabrikant Continental AG liet uitvoeren gebeuren er zelfs meer ongelukken met auto’s die over parkeersensoren beschikken.

Vooral bij achteruit parkeren loopt het mis

Volgens het onderzoek wordt bijna de helft van de aansprakelijkheidsclaims (41,7 procent) veroorzaakt door ongevallen waarbij een voertuig tijdens het achterwaarts parkeren een aanrijding heeft. Opmerkelijk is ook dat in de afgelopen tien jaar het aantal parkeer- en manoeuvreerongevallen met meer dan 30 procent gestegen is.

Bestuurders vergeten de flanken

De experten verklaren het fenomeen door te stellen dat veel obstakels over het hoofd worden gezien. De parkeersensoren bewaken immers alleen de voor- en achterzijde van een voertuig, niet de zijkanten. Veel chauffeurs vertrouwen blindelings op de parkeerhulp en reageren dus vaak te laat.

Auto’s worden te groot



Het aantal parkeer- en manoeuvreerongevallen is volgens de experts in hoofdzaak toegenomen omdat in de afgelopen decennia onze auto's zowel langer alsook breder geworden zijn, terwijl de parkeerplaatsen nog steeds even groot zijn. Het feit dat monovolumes en SUV’s drie keer zo vaak betrokken zijn dan kleine en compacte auto's bij zulke ongevallen bevestigt die redenering.

Er is hoop...



Continental denkt dat de komst van intelligente rijhulpsystemen zoals automatische parkeerassistentie en autonome noodremsystemen het risico aanzienlijk zullen beperken.