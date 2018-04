Porsche USA heeft nieuw decadent hoofdkwartier

Door: BV

Er zijn automerken die winst maken en er zijn er die bergen winst maken. Porsche zit absoluut in de laatste categorie. En dan kan je jezelf al eens op iets trakteren natuurlijk. In 2012 kocht het bedrijf al het Nardo testcircuit in Italië. Vorig jaar trakteerde het zichzelf op een Zuid-Amerikaans voormalig F1-circuit en nu is het tijd voor een nieuwe Amerikaans hoofdkwartier. En ja hoor, daar hoort een circuit bij. Onder andere…

Nieuw hoofdkantoor van $ 100 miljoen

Het nieuwe Amerikaanse hoofdkwartier van Porsche kost $ 100 miljoen. Voor die prijs omvat het onder meer een tentoonstellingsruimte voor klassieke auto’s, een restauratie-atelier, een zakencentrum met congresruimte, een restaurant (dat 356 heet, naar de eerste productie-Porsche) en natuurlijk ook alle benodigde kantoorruimte.

Met toegangskaartje

Het ganse gebouw is ingericht als attractie. Porsche denkt er jaarlijks zo’n 30.000 bezoekers over de vloer te krijgen. Die zullen overigens in de buidel moeten tasten, want aan ‘gratis’ doet het bedrijf niet.

Met circuit

En dan is er natuurlijk nog het circuit. Dat is 2,6km lang en bestaat uit zes individuele onderdelen. Het is niet eens allemaal asfalt. Er zijn ook off-road-secties voorzien die speciaal zijn ontwikkeld om de indruk te geven dat de Macan en Cayenne tot indrukwekkende dingen in staat zijn.

Waar ligt het HQ van Porsche USA?

Porsche is gevestigd in de Amerikaanse staat Georgia, op een steenworp van de luchthaven van Atlanta. Voor wie er eens wil binnenspringen...