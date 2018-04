​Dieven stelen caravan met bewoner en al!

Door: ADD

Onze noorderburen en hun caravans, er zijn al heel wat moppen over gemaakt. Maar het lachen verging waarschijnlijk een 29-jarige Nederlander toen dieven in Delft zijn caravan stalen. Op de koop toe bevond de jongeman zich op dat moment in de caravan. HIj zat zaterdagochtend rustig te werken toen zijn caravan plotseling begon te bewegen. Dieven hadden hem blijkbaar aan hun auto gekoppeld.

De eigenaar waarschuwde daarop de politie en scheen met een zaklamp in de auto voor hem. Toen de dieven opmerkten dat er zich iemand in de caravan bevond, koppelden ze die snel af en vluchtten weg. De twee mannen, 36 en 23 jaar werden even later door de politie geklist. De caravanbewoner had gelukkig het kenteken van de auto kunnen noteren.