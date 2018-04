Dit is de nieuwe twaalfcilinder van VW

Door: BV

Op de Weense motorenconferentie die deze week wordt gehouden, stelde de Volkswagen-Group niet alleen een nieuwe 2-liter TFSI benzinemotor voor (die mag debuteren in de nieuwe Audi A4). Er was ook nieuws over een nieuwe twaalfcilinder.

W12 zuiniger en krachtiger

De twaalfcilinder bij VW behoudt z’n W-vorm. Die is een gevolg van de keuze om twee 3-liter VR6-motoren aan elkaar te lijmen, eerder dan voor de twaalfpitter een compleet nieuwe structuur te bedenken. De centrale presteerde al erg aardig in het verleden, waar hij vooral z’n weg vond naar het vooronder van Bentley’s. Waar echter nog verbetering mogelijk was, was op vlak van vermogen, inertie en verbruik. En kijk, de groep zegt nu dat het vermogen van de nieuwe centrale nooit minder dan 608pk en 900Nm zal opwekken. En er komen zeker en vast sterkere varianten.

Een nieuwe laserbehandeling zorgt ervoor dat de wrijving in het motorblok wordt gereduceerd. Dat betekent dat er minder brandstof nodig is om tot hetzelfde resultaat te komen. Daarnaast zal de W12 ook beroep kunnen doen op cilinderuitschakeling. Die werkt net even wat anders dan bij motoren met een V-vorm, waar het verbrandingschema wordt aangepast en cilinders worden overgeslagen. Hier zal bij deellast de rechter motorhelft genegeerd worden. Dan wordt de W12 in essentie een V6. Volkswagen geeft CO2-emissies van maximaal 250g/km en zelfs prestaties vrij, maar gezien het bedrijf er niet bijzegt in welke auto ze worden gerealiseerd, zijn ze volstrekt nutteloos.

Gebouwd in Engeland

De W12 is vanzelfsprekend bestemd voor de hoogst gepositioneerde modellen van de Group. Bentley is er de grootste afnemer van. Deze centrale wordt dan ook alleen in de fabriek in het Engelse Crewe bij elkaar gevezen.