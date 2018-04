Nieuwe Fiat sedan op komst

Door: BV

Op 22 mei onthult Fiat nog eens een nieuw model. Het gaat om de nieuwe generatie van de Linea die vooral in Zuid-Europa en het voormalige Oostblok wel eens wordt verkocht. Er wordt nu al gedweept met een ‘weelderig Italiaans design’ omdat die regio’s hun auto ook graag wat drukker zien. De eerste foto geeft daar in elk geval geen uitsluitsel over.

Budgetsedan

Uiteindelijk moet hij het daarmee opnemen tegen andere budgetsedans zoals de Peugeot 301. In welke landen de nieuwe Linea verkocht zal worden, is nog niet bekend.

Miljardenplan

De Fiat Linea is onderdeel van het strategische miljardenplan om weer een belangrijke speler in Europa te worden. Na zich een aantal jaren te hebben gefocust op alle versies van de 500, gaat het Italiaanse merk zich weer richten op z'n andere modellen. De Linea is er daar één van, maar ook de Bravo plant een comeback.