Chevrolet Camaro 6 blijft retro

Door: BV

Chevrolet bereidt zich voor op de inmiddels al zesde generatie van de Camaro. Een model dat we overigens ook in onze contreien mogen verwachten. Waar? Dat is niet zo duidelijk, maar het model komt aan de zijde van de Corvette in (niet eens) een handvol toonzalen.

Retrovormgeving blijft

Net als bij aartsrivaal Ford Mustang wordt gezocht naar een moderne interpretatie van de klassieke lijnen van de Muscle Car. Dat maken deze eerste plaagbeelden al duidelijk.En ook het huidige model is nog steeds herkenbaar. Maar het koetswerk is ook een stuk aërodynamischer en moet voor meer baanvastheid zorgen. De lift die erdoor wordt gegenereerd is met een derde afgenomen.