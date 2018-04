Clubsport is snelste VW Golf GTI ooit

Door: BV

Volkswagen maakt er een gewoonte van om bij zowat elke generatie Golf GTI even speciaal te doen. Het bedrijf heeft dan ook regelmatig een mijlpaal te vieren. Dit jaar wordt de veertigste verjaardag gevierd. Traditioneel gebeurt dat met een ‘Jahre Edition’, zoals we die gehad hebben van 20, 30 en 35 Jahre, maar het bedrijf breekt met de traditie.

Jubileumeditie

Het nieuwe feestnummer heet Clubsport, maar de naamsverandering maakt ons niet zo veel uit. Wij kijken vooral naar de inhoud. En dat is in dit geval een nieuwe, potige bodykit. Met wat fantasie heeft die wel wat weg van de GTI Supersport Vision. Er is ook nog een aangepast onderstel, specifiek aangekleed interieur, er zijn 19-duimers én er is een verder opgevoerde tweeliter turbomotor.

De snelste Golf GTI ooit

De tweeliter krachtcentrale is voor de gelegenheid opgevoerd tot 265pk. En een speciale overboost-modus kan tijdelijk zelfs voor 290pk zorgen. Wat dat doet met de acceleratietijd is nog niet zeker, maar het gaat dan ook nog maar om een concept. Die zal te zijn zijn in Wörthersee op het GTI-evenement aldaar. Wie al de veters aan het strikken was om naar de VW-dealer te hollen, hoeft niet al te teleurgesteld te zijn. Alleen wat geduld oefenen. Er zijn wel degelijk productieplannen voor deze uitgave.