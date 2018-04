Rolls-Royce Wraith cabrio is gedoopt: Dawn

Door: BV

Rolls-Royce werkt aan een dakloze versie van de Wraith. Dat is bekend. En omdat beide modellen technisch sterk verwant zullen zijn, kan je ervan uitgaan dat z’n vermogen wordt geleverd door een 6,6l V12 met twee turbo’s en dat er dik 600pk en 800Nm ter beschikking van de bestuurder zullen staan. Dat is immers ook zo bij de Rolls-Royce Wraith.

Canvas cabriodak

De nieuwe dakloze Rolls-Royce zal net als bij de Phantom Drophead Coupé beroep doen op een stoffen cabriodak. Daarvoor zal de lijn een beetje gecompromitteerd worden en moet onder meer de achterzijde hertekend worden. Maar omdat prijs niet meteen een bezwaar is, mag je niettemin rekenen op een constructie die vloeiend profiel oplevert in gesloten vorm en zich helemaal onder de gordellijn wegstopt in z’n open gedaante.

Historische benaming

Vandaag kondigt het Britse luxemerk de naam voor de Wraith convertible aan. Géén ‘Drophead Coupé’ zoals bij de Phantom, maar een geheel eigen naam. Eentje uit de geschiedenis van het bedrijf: Dawn, naar de Silver Dawn uit 1952 (te zien op de foto’s). Het bedrijf beschouwt de nieuw Wraith-variant immers als de spirituele opvolger van dat model.

Wanneer komt de Rolls-Royce Dawn?

Hij is voor binnenkort! Als alles volgens plan verloopt, staat de Dawn in 2016 in de orderlijsten van het merk.