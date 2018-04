​Seat Leon Cupra ST is snelste break ooit rond Nurburgring

Door: BV

Dat de Seat Leon Cupra een rondje Nürburgring behoorlijk snel kan afleggen weten we al. Het was vorig jaar de eerste hatchback die onder een tijd van 8 minuten dook. Een record waar Seat niet lang van kon snoepen, want Renault vocht terug en zette het weer op naam van de Megane RS. Maar nu heeft Seat z’n sub-8-minuten tijd neergezet met een break. 7:58 seconden had het merk nodig.

De Audi RS4 Avant geklopt

Het was al even geleden dat een autoconstructeur nog eens een break losliet op de Nürburgring. De vorige recordhouder deed er 11 tellen meer over. En dat was een Audi RS4 Avant (B7). Ja, die met de 420pk sterke atmosferische V8. In vergelijking is deze Seat Leon ST Cupra met z’n 280pk en 348Nm eerder bescheiden.

Efficiënter weggedrag

Een auto als de Seat Leon moet het niet hebben van z’n brute vermogen, maar wel van z’n efficiënte weggedrag. Dat serveert je minder sensatie en avontuur in dagelijkse omstandigheden, maar die efficiëntie levert je wel tijdswinst op. En daarom klopt zo’n break tegenwoordig al legendarische namen uit de autogeschiedenis.