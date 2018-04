Nissan verdient meer

Door: BV

Nissan heeft een goed jaar achter de rug. Dat is te danken aan nieuwe modellen, maar ook aan een aantal externe factoren.

Zwakke Yen helpt Nissan naar winststijging

De Japanse Renault-partner heeft afgelopen boekjaar meer geld verdient. De omzet steeg met 2,2 tot 24,4 miljard euro. De nettowinst steeg net iets meer, met 3,3% tot € 880 miljoen. Om die cijfers te realiseren moest Nissan wel 4,4 % meer auto’s verkopen. Het afgelopen jaar zal het bedrijf 5,55 miljoen voertuigen gebouwd hebben.

Nissan profiteert van twee economische verschijnselen. Het heeft een behoorlijk sterke marktpositie in de VS, waar de automarkt het afgelopen jaar profiteerde van een heropleving. En het bedrijf profiteert ook van een zwakke positie van de Japanse munt de Yen. Het wordt daardoor goedkoper om z’n in Japan geproduceerde producten in het buitenland aan te bieden. Renault-Nissan-topman Carlos Ghosn (foto) is uiteraard in z’n nopjes.