GTE Sport Concept is hybride Golf GTI van de toekomst

Door: BV

Dankzij een hele vloot hybride supersportwagens als de Porsche 918 Spyder, McLaren P1 of de LaFerrari weten we het wel: hybrides kunnen verdraaid snel zijn. Maar in vaker voorkomende gedaanten zijn ze dikwijls aan de makke kant. En dan kan je maar beter wat aan het imago werken. Zoals Volkswagen doet op het GTI-event in Wörthersee. Daar staat een Golf GTE (plug-in hybride dus) die door een paar abonnementjes op de fitness is gegaan.

Spierballen

De brandstofmotor is vervangen door de 1.6 TSI uit de VW Polo R. Die levert in z’n eentje al 300pk en 400Nm. Maar er zijn ook nog accu’s die voeding leveren aan twee elektromotoren die 115pk leveren en minimaal 270Nm trekkracht ter beschikking stellen. Gooi alles op een hoop en je hebt bijna permanent 400pk en 670Nm ter beschikking. Voldoende voor een top van 280km/u en een sprintje in 4,3 seconden.

Krachtig, maar zuinig

Omdat je de elektriciteit uit het stopcontact kan tappen en de autosector de CO2-uitstoot die bij de productie ervan gepaard ging in rekening te brengen, is het papieren verbruik belachelijk laag. Je geraakt 50km ver met één laadbeurt. Het verbruiksgemiddelde bedraagt slechts 2l/100km.

Carbon overal

Volkswagen ontwierp tenslotte een nieuwe jas voor de Golf. De voering maakt gebruik van grote hoeveelheden carbon en zit dicht bij de bestuurder die zich daardoor in een echte cockpit waant. En aan de buitenzijde is er nauwelijks minder van het kostbare lichtgewicht materiaal gebruikt. En om de agressieve koetswerktransformatie helemaal compleet te maken zijn er vleugeldeuren.