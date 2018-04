Jeep komt met Range Rover-concurrent

Door: BV

Fiat-Chrysler-baas Sergio Marchionne wordt lastig elke keer hij op straat een Range Rover ziet. Want, zo gaat het verhaal, hij gelooft dat Jeep ook een capabele terreinwagen kan bouwen die exceptioneel luxueus is. En, zo zegt Marchionne, “dat gaan we ook doen”.

Korreltje zout

De Italiaanse topman laat verstaan dat er al aan het model gewerkt wordt. Het model was evenwel niet opgenomen in de toekomstige productplanning van het bedrijf. Geheimhouding was noodzakelijk, klinkt het. Maar het model komt eraan. Wellicht al in 2018.

Wie effectief zit te wachten op een Jeep met een prijskaartje tot € 100.000, houdt evenwel best de adem niet in. Marchionne heeft de gewoonte om voor z’n verschillende merken erg ambitieuze plannen voor te stellen, maar er vervolgens niet al te veel van uit te voeren. Eerst zien, dan geloven.