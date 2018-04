BMW M6 Competition krijgt 600pk

Door: ADD

Met de 560pk die de BMW M6 standaard meekrijgt, flirt hij al vaak met de grenzen van het ESP. Maar omdat omdat velen graag grenzen overschrijden, drijft de fabrikant het vermogen nog verder op. Het nieuwe "Competition" pakket duwt de motor van de BMW M6 naar 600pk. Naast een performance boost krijgt de krachtigste Sechser een betere ophanging, 20-inchers en zwart verchroomde dubbele uitlaatpijpen én... en andere programmatie van de stabiliteitscontrole. Het nieuwe pakket is er voor de coupé, cabrio en de Gran Coupé. Het vervangt de eerder aangeboden versie met 15 extra pk.

Het koppel van de 4.4-liter V8 turbobenzine stijgt eveneens zachtjes. Namelijk met 20 Newtonmeter tot 700Nm. De sprint van 0 naar 100 km/u legt de M6 Coupé Competition in 3,9 seconden af. Het standaard model is 0,3 seconden langzamer. De maximumsnelheid blijft in alle carrosserievarianten elektronisch begrenst en ligt dus op 250 km/u. Maar bij wie bereid is extra te betalen (voor een simpele interventie in de boordcomputer), kan dat verhoogd worden tot 300 km/u. Het brandstofverbruik verandert niet.