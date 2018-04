Viercilinder en Europese ambities voor nieuwe Chevrolet Camaro

Door: BV

Chevrolet heeft de zesde generatie van de Camaro voorgesteld. Uit de teasers hadden we al afgeleid dat die enerzijds z’n retrostyling zou behouden, maar niet zonder wat scherper voor de dag te komen. En de nieuwe Muscle Car, waarvan de vorige uitvoering het overigens slechts vijf jaar volhield, komt helemaal aan dat verwachtingspatroon tegemoet.

Hij is met een lengte van 4,78m ook 6cm korter dan z’n voorganger. En hij werd ook wat lichter. Er kon bijna 100kg uitgespaard worden.

Met viercilinder

Dat de Camaro nu al een generatiewissel ondergaat, heeft wellicht alles met de Ford Mustang te maken. Het merk met het Blauwe Ovaal heeft nu immers een veel modernere Ponycar in de showroom staan, met niet alleen kleinere motoren, maar ook met een volledig onafhankelijke ophanging - voor het eerst. De Chevy had die meer geavanceerde ophanging al, maar op vlak van motoren viel wel nog wat bij te spijkeren. En kijk, daar komt een 2-liter turbo viercilindermotor, 270pk en 393pk sterk. Wat minder dan de 2,3l in de Ford, maar nog steeds voldoende voor een sprinttijd van minder dan zes tellen. Het verbruiksgemiddelde lijkt in eerste instantie wat tegen te vallen: 9,4l voor een gemengde cyclus.

Ook de grote motoren zijn gebleven

Voor de liefhebbers van meer spierballengerol zijn ook de grotere motoren gebleven. Er is nog een 3,6l V6 (nu met cilinderuitschakeling) met 330pk en 386Nm en helemaal bovenaan vinden we voorlopig de 6,2l V8 met 440pk en 610Nm. Voorlopig, want de Yanks hebben de gewoonte tijdens de loopbaan van zo’n model almaar krachtigere versies te introduceren. Tot 700pk en meer.

Op vlak van transmissie zal de Camaro leverbaar worden met een achttrapsautomaat of een zesbak voor de liefhebbers van handarbeid. Knopjes in het interieur maken het kiezen van een rijmodus (Winter / Tour / Sport / Track) mogelijk en wie in de buidel tast voor een gestuurde ophanging, mag een aangepaste afstelling ervan toevoegen aan het lijstje met een aangepaste stuurbekrachting, gaspedaalrespons en instrumentarium.

Komt de nieuwe Chevrolet Camaro naar Europa?

We verwachten de Chevrolet Camaro voor half 2016 in Europa. Alleen een dealer vinden, wordt een uitdaging. Er zijn er slechts een handvol voorzien.