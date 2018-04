​​Tesla en Panasonic: strijd om accutechnologie

Door: ADD

De Japanse elektronicagigant Panasonic valt uit naar Tesla. De Amerikaanse autoconstructeur stelde begin deze maand twee batterijen voor die een teveel aan energie opslagen en Panasonic spreekt nu van een "marketing coup". De Japanners zeggen dat Tesla’s technologie allesbehalve nieuw is. "Al drie jaar lang produceren wij dergelijke accu’s en die zijn in Japan een groot succes." Het concern zou de technologie zeer binnenkort op andere markten willen introduceren, ook op de Europese.

Ambitieuze plannen



Tesla-baas Elon Musk noemde de batterijen een revolutie in de energievoorziening. Want zo kan bijvoorbeeld elektriciteit uit zonne- of windenergie opgeslagen worden voor later gebruik. Er is er één voor particulieren en één voor bedrijven.

Tesla bouwt momenteel een batterijfabriek in Californië. Die zal vijf miljard dollar kosten en moet tegen 2020 in staat zijn om een half miljoen accu's per jaar te produceren.