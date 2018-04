€ 10 miljoen drugs in VW oldtimer

Door: BV

Oldtimers zijn niet zelden goedkoper aan de andere kant van de Oceaan. En er zijn ook nog enkele Amerikaanse staten waar het klimaat garant staat voor een goede conservatie. En daarom worden klassiekers in grote getale opgekocht in de VS en naar Europa getransporteerd. Dat is een miljoenenbusiness. En niet alleen voor de klant en handelaar…

Oldtimer als smokkelvat

Bij een oldtimerlevering uit de VS hebben criminelen niet minder dan 136kg zuiver cocaïne in een VW Transporter verstopt. Het goedje werd ontdekt toen de auto’s in Nederland werden overgeladen voor transport naar Duitsland. De straatwaarde bedraagt ruwweg € 10 miljoen.