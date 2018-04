Sympathieke éénzitter zoekt nieuwe baas in België

Door: BV

Toegegeven, op deze pagina’s staan wel eens vaker aardige vierwielers die een nieuwe eigenaar zoeken. Afgelopen week werd nog een zeldzame Bugatti Brescia uit een schuur opgediept en hengelde de allereerste Maserati Ghibli Spyder naar een nieuwe eigenaar. Voor al dat speelgoed heb je best diepe zakken. En je moet het soms (letterlijk) ver gaan zoeken. Deze Abarth SE025FL uit 1977 is helemaal anders. Die zal alle verwachtingen overtreffen als hij voor meer dan € 20.000 van eigenaar wisselt en je hoeft er op 24 mei slechts voor af te zakken naar de Bonhams-veiling op het circuit van Spa Francorchamps.

Historische éénzitter

De Abarth was eind jaren zeventig ontwikkeld als circuit- en heuvelklimwagen. In z’n categorie geldt hij als een gemakkelijke auto. Z’n 170pk is nog handelbaar, de 1756cc-motor die dat opwekt moet niet om de haverklap herbouwd worden en de vijfbak komt gewoon uit een Lancia Fulvia. Een belangrijke extra is het ‘Formule Libre’-pakket. Dat omvatte de vleugels, bredere banden en grote wielen en is in grote mate verantwoordelijk voor de uitstraling van deze bijna perfecte monoposti.