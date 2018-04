Maserati kan fluiten naar geheimhouding Levante

Door: BV

Ja, Maserati komt met een SUV. Let wel, die is ons al ruim een decennium beloofd. In 2003 toonde het Italiaanse merk al een concept car (Kubang). Die zal natuurlijk niets gemeen hebben met de nieuweling: Levante. Die wou het bedrijf nog tot eind dit jaar geheim houden, maar daar mag het nu naar fluiten. Via het patentbureau zijn deze beelden gelekt.

Nog geen details

Specificaties rond de gelekte designs ontbreken, dus het is nog even wachten op interessante zaken als de uiteindelijke buitenmaten. Maar afgaande op deze tekeningen belooft de Levante een knoert van een SUV te zijn. Met name de heupen zijn fiks aangezet. Van voren is de Levante als Maserati herkenbaar door de grille met lamellen.

Welke motoren zullen leverbaar zijn?

Een grote auto als de Levante vraagt om krachtige motoren en die gaat Maserati dan ook beschikbaar stellen. Voor minder dan een zescilinder doet Maserati het niet, en uiteraard bevat het palet ook een dikke achtcilinder. Alle geleverde motoren zijn bekend uit de Ghibli en Quattroporte, waaronder ook de dieselvariant, die meteen de instapper zal vormen.