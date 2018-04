​Real Madrid-spits Karim Benzema rijdt in Rolls zonder rijbewijs

Door: ADD

Real Madrid-speler Karim Benzema werd in een witte Rolls-Royce door de Spaanse politie tegengehouden. Bij het controleren ontdekten de ambtenaren dat de spits zonder rijbewijs rondrijdt.

Niet braaf naar de les geweest

Bij een politiecontrole maandagochtend in het noordoosten van Madrid kon de 27-jarige spits geen geldig rijbewijs voorleggen. Een strafzaak werd tegen hem geopend. De Franse voetbalster zou de agenten verzekerd hebben hij zijn rijbewijs thuis was vergeten. Maar die ontdekten al snel met behulp van de politiedatabase dat de voetballer nooit de cursus gevolgd had die hij opgelegd had gekregen om zijn rijbewijs terug te krijgen.

216km/u waar je 100 mag

Het was namelijk niet de eerste keer dat Benzema gepakt werd. Nadat hij in februari 2013 's nachts op de ring rond Madrid tegen 216km/u geflitst was in eeen zone 100, werd hij veroordeeld tot het intrekken van zijn rijbewijs voor acht maanden en een geldboete van 18.000 euro.