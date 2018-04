Nieuwe Toyota Hilux is luxe werkmakker

Door: BV

Toyota’s pickup Hilux is één van de meest verkocht modellen van het merk. Wereldwijd gingen er sinds de introductie van het eerste exemplaar in 1968 al ruim 16 miljoen over de toonbank. Het model wordt in 180 landen verkocht. Vandaag stelt Toyota de achtste generatie van de werkmakker voor.

Nog sterker, maar met meer comfort

De Toyota Hilux 8 rust nog steeds op een ladderchassis. Dat is voor de gelegenheid gevoelig herwerkt en omvat eveneens een nieuwe ophanging. Niets té gesofisticeerd, dus nog steeds met bladveren bij de achterwielen, maar nieuwe schokdempers moeten dat draaglijker maken. Bovendien zal je voortaan uit drie versies kunnen kiezen: comfort (voornamelijk voor weggebruik zonder lading), standaard, en extra sterk. Het koetswerk blijft eveneens leverbaar in drie versies. Enkele cabine (2 zitplaatsen), dubbele cabine (vijf zitplaatsen) en een zogeheten ‘crew cab’ (2 volwaardige zitplaatsen + een krappe achterbank).

Nieuwe dieselmotor

Onder de kap van dit al meer dan 5,3m lange werkpaard zit een nieuwe dieselmotor. Die is 2755cc groot en levert 177pk en 450Nm. Die centrale is zuiniger, stiller en krachtiger dan voorheen en wordt naar keuze gekoppeld aan een zestrapsautomaat of een handbak met net zo veel versnellingen. Een 2,4l diesel met 160pk en 400Nm, een 2,7l viercilinder benzine met 164pk en een 4-liter V6 met 278pk zullen aangeboden worden afhankelijk van de markt. Die laatste twee hoeven we bij ons dus niet te verwachten.

Meer stijl en luxe

De Toyota Hilux oogt voortaan een pak moderner en stijlvoller, ook binnenin. Maar Toyota beperkt zich niet tot materialen en nieuwe comfortzetels. Het introduceert ook nieuwe snufjes. Een heus infotainmentsysteem dat perfect geïntegreerd is bijvoorbeeld, of koplampen met LED-technologie