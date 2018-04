VW Golf Cabrio met nieuwe motoren

Door: BV

Terwijl de carrière van de Volkswagen EOS met rasse schreden het einde nadert - hij wordt niet vervangen - moderniseert het bedrijf al even de dakloze middenklasser die binnenkort overblijft: De Golf. De Cabrio, met een gewone stoffen kap in tegenstelling tot de metalen klapconstructie van de Eos, krijgt vooral nieuwe motoren. Gelijkaardige aanpassingen mogen we ook verwachten voor de Beetle Cabrio, al zijn die nog niet aangekondigd.

Euro6-motoren voor VW Golf Cabrio

De Golf kan nu een beroep doen op een nieuwe generatie audio- en navigatiesysteem, maar het zijn niettemin in hoofdzaak de motoren die de grootste aanpassing vertegenwoordigen. Ze zijn vooral kleiner dan voorheen en ze voldoen nu ook aan de Euro 6 uitstootnorm.

Bij de benzines noteren we een 1.2 TSI met 105pk en 175Nm, terwijl er ook nog een 1.4 TSI met 125 of 150pk is. Een 2.0 TDI met 110pk en 250Nm blijft behouden, maar de krachtigste variant ziet z’n vermogen met 10pk en 20Nm stijgen tot 150pk en 340Nm.

Tenslotte is er nog de VW Golf GTI Cabrio, die heeft nu 220pk. Tien meer dan voorheen. Met z’n sprinttijd van 6,9 seconden is alleen de Golf R Cabrio nog sneller, terwijl de diesel met een verbruik van 4,6l/100km de zuinigste is.