Jaguar F-Type R test communicatie bij 1.700km/u

Door: BV

Komend najaar gaat oud-straaljagerpiloot Andy Green een poging doen het snelheidsrecord over land aan te scherpen. Met de Bloodhound SSC wil de Engelsman een niet te bevatten top van 1.700 km/u halen. Jaguar steunt de hele expeditie, onder meer met de F-Type Coupé als Rapid Response Vehicle. 550pk is echter maar klein grut in vergelijking met de Bloodhound SSC zelf. Die heeft 135.000pk, maar dat deden we hier al eens helemaal uit de doeken.

Communicatie bij 1.700km/u

Als het mis loopt is het van belang om zo snel mogelijk iemand ter plaatse te krijgen op de 19km lange recordpiste. Bij 1.700km/u is alles moeilijk. Je komt er voor de communicatie bijvoorbeeld ook niet meer met een simpele walkietalkie. En dus was de eerste klus van deze speciaal aangeklede F-Type R Coupé om na te gaan of de radio-apparatuur het nog wel deed bij de beoogde snelheden. Hoe? Door aan topsnelheid naar een nauwelijks boven de grond vliegende jet toe te rijden. De gecombineerde naderingssnelheid was daardoor meer dan 1.700km/u. En het werkte.