DS Edition 1955 op strooptocht door Citroën-geschiedenis

Door: BV

De wegen van Citroën en DS scheiden. Wat enkele jaren geleden begon als een hip labeltje, is nu een heus merk. En dat merk wil zichzelf natuurlijk gewichtig maken. Dat doet het door op strooptocht te trekken doorheen de geschiedenis van Citroën. Daar trof het immers de in 1955 geïntroduceerde DS aan waarvan de naam, maar zeker niet de filosofie, werd geadopteerd. Om die succesvolle dieventocht te vieren komt DS nu met ‘Edition 1955’ speciale edities van alle in Europa leverbare modellen.

DS 1955

De speciale editie behandelt zowel de DS 3, DS 3 Cabrio, DS 4 als de DS 5 op een gelijkaardige manier. Je spot lichtmetalen velgen met mat gouden accenten, DS-badges in diezelfde retrotint, een koetswerk in een combinatie van inktblauw en zwart, leder aan de binnenkant en een hele hoop ’60 ans 1955’ badges aan binnen- en buitenkant. De afwerking laat zich combineren met nagenoeg elke motorversie uit het gamma.