BMW eert 3.0 CSL met Hommage Concept

Door: BV

In 2008, ook op het prestigieuze Concours d'Elegance Villa d'Este aan het Italiaanse Comomeer, bracht BMW ook al eens een eerbetoon aan een illuster model: de M1. Met die M1 Hommage kreeg het de handen van het publiek flink op elkaar en dat probeert het bedrijf nu op nieuw te flikken met de 3.0 CSL Hommage.

Lijkt de Hommage wel op de originele 3.0 CSL?

De bedoeling van zo’n ‘hommage’ is dat je hulde brengt aan het origineel. En dat betekent duidelijk niet dat hij er hard op moet lijken. In de vormgeving van het koetswerk is slechts matig rekening gehouden met de missie van deze creatie. Minder dan bij de M1 Hommage destijds. Maar wanneer het tijd werd om de details te plaatsen, werd wel goed naar de CSL uit de jaren zeventig gekeken. De striping, de positie en vormgeving van de achtervleugels, de roosters op de flanken en zelfs de kleine opstaande lipjes bovenop de motorkap zijn present.

Coupé Sport Leichtbau

Dat was waar CSL destijds voor stond. De auto was voorbestemd voor het racecircuit en innoveerde onder meer door aluminium te gebruiken voor motorkap, kofferklep en vleugels. Voor de ramen werd toen plexiglas gebruikt. De nieuwe CSL Hommage is ook licht, maar die doet nu beroep op koetswerkpanelen in met carbonvezels versterkt plastic, eerder dan aluminium. Het weegt minder en is sterker.

X-factor?

De BMW 3.0 CSL Hommage wordt ook gekenmerkt door het uitzonderlijk brede en lage neusdesign. Volgens BMW verwijzen de hooggeplaatste nieren naar die van het origineel. De LED- en laserverlichting van de koplampen vormt een 'X-patroon', bekend van de lange-afstandsracers van weleer (met afgeplakte koplampen). De laaggeplaatste, grote carbon splitter is eveneens een moderne interpretatie van de 'haaienneus' van vroegere BMW's. Andere bijzondere details zijn de grote diffuser en de LED-strip in de achterspoiler die de achterlichten met elkaar verbindt.

Minimalistisch interieur

BMW investeerde fors in de productie van CFRP - het versterkte plastic. Dat betekent dat het bedrijf zoekt naar zo veel mogelijk toepassingen. Hier wordt het bijvoorbeeld ook in het interieur gebruikt, gecombineerd met panelen in hout. Een klein informatiedisplay was hier wel op z’n plaats dacht BMW, want de oer-CSL was ook minimalistisch aan de binnenkant. En kuipzetels waren er destijds ook al.

Veiligheidsvoorzieningen, waaronder de brandblusser en de hoofdschakelaar, zijn rood geanodiseerd. Achterin is er een speciale ruimte voor twee helmen en in plaats van een achterbank zijn de twee accumulatoren van het eBoost-systeem van de zescilindermotor geplaatst. Daarmee weten we ‘iets’ over de aandrijflijn. De Duitsers vinden het niet nodig om er verder over uit te wijden.

Nee, hij komt niet.

De 3.0 CSL Hommage is een uniek showexemplaar. BMW heeft geen enkele intentie er meer te bouwen. Ook niet in gelimiteerde oplage.