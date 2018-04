Toekomst Formule 1: wat willen de fans?

Door: BV

De discussie over de toekomst van Formule 1 is niet nieuw. Er is gediscussieerd over motoren, over pitstops, over banden, over wedstrijdformules… Bernie Ecclestone heeft z’n zeg gehad, de teams hadden hun mening, de piloten dachten er het hunne van. Maar de fans… daar werd niet naar geluisterd. Tot nu.

Wat willen F1-fans zien?

De pilotenvereniging van de Formule 1 - de GPDA of Grand Prix Drivers Assiciation - wil dat de fans hun zegje krijgen over de toekomst. En dat start komende donderdag al in de marge van de grote prijs F1 van Monaco. De GPDA lanceert op z’n website een online enquête waarin alle aspecten van de koningsklasse van de autosport aan bod beloven te komen. Het sportieve aspect, het spektakel en ook de regels. Of er achteraf ook wat met die informatie gedaan zal worden, is nog niet duidelijk.