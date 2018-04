3D-print voor betere camouflage

Door: ADD

Het exterieur van nieuwe modellen waarvan de lancering nog even op zich laat wachten, maar die wel al op de weg getest worden, werd vroeger hoofdzakelijk wegstopt door op het koetswerk allerhande plastic en schuimrubberen onderdelen in een donkere kleur te lijmen. Vandaag de dag gebruiken de constructeurs liever camouflagefolie omdat die de meetresultaten niet beïnvloeden en afhankelijk van het patroon dragen die catchy namen als "Fishies", "Flimmies" of "Wirries”.

Kubussen in 3D

Nu Opel heeft een nieuw dessin ontwikkeld om ons wat langer in het ongewisse te laten over de nieuwe Astra. De zwart-wit-grijze camouflagefolie kreeg de naam "Cube" en creëert een 3D-effect, waardoor de contouren van de auto vervagen. En het werkt. Details over hoe de nieuwe Astra eruit zal zien, kunnen we nauwelijks uit bovenstaande foto (met Opel-ceo Karl-Thomas Neumann) afleiden.

Onverhuld

In het begin van de zomer gaat de folie er af, want tegen dan heeft Opel beloofd de eerste foto's van de Astra zonder camouflage vrij te geven. Wie wil de concurrent van de Golf echter aan een persoonlijke inspectie wil onderwerpen, moet wachten tot de IAA in september de deuren opent.