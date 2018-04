Foutje: dit is geen Porshce

Door: BV

De eigenaar van een Porsche 911 in Dubai had pech. Hij moest niet alleen schade aan de achterzijde laten herstellen, maar hij bleek later ook nog eens een andere auto terug te krijgen. De lokale hersteller had voor een lakbeurt de belettering verwijderd, maar de techniekers twijfelden blijkbaar over de spelling en opteerden voor een meer creatieve benaming. Geen Porsche meer, maar 'Porshce'. De foto werd getweet en omdat voormallig Top Gear presentator Jeremy Clarkson hem retweette, is het nu zowat de beroemdste spellingsfout ter wereld. Voor even toch...