Nieuwe diesels voor bejaarde VW Tiguan

Door: BV

De Volkswagen Tiguan staat eigenlijk al met één been in het pensioen. Het nieuwe model zal wellicht in september debuteren op het Autosalon van Frankfurt, en we verwachten de tweede generatie van het model nog voor het jaareinde bij de dealer. Maar Volkswagen doet toch nog de moeite om de motoren en het infotainmentsysteem op te waarderen.

Naast een nieuwe radio en navigatie, is extra vermogen voor de dieselmotoren het grootste nieuws. De tweeliter van 140pk gaat naar 150pk en de variant met 177pk eindigt nu op 184pk. Die extra paarden zijn echter slechts een neveneffect van interne verbeteringen. Die leveren een lagere CO2-uitstoot op. Er gaat gemiddeld 17g/km af. En ze voldoen nu ook aan de Euro 6-emissienorm.