Mercedes probeert te bewijzen dat de CLA hip is

Door: BV

Er is op deze redactie niemand die je zal wijsmaken dat een CLA meer is dan een vierdeurs A-Klasse. Het is immers onze job om voorbij de grote luchthappers in de agressief gelijnde bumpers of de bolle vorm van de raamomlijsting te kijken en de kunstig geplooide koetswerklijnen te negeren. En dan is dit net zo veel een vierdeurs als een Astra sedan, om maar wat te zeggen.

Mercedes CLA Art Car

Aan de andere kant van het strijdtoneel zit dan weer een constructeur die juist z’n best moet doen om zijn modellen te laten lijken wat ze niet noodzakelijk zijn. Door bijvoorbeeld een Mercedes CLA in de handen van de Duitse rapper CRO te steken. Die kan hem dan met verf, verstiften en grafitti te lijf gaan. Iets waarvoor je blijkbaar een panda-masker moet dragen. Het resultaat is een art car die onderlijnt hoe hip de vierdeurs Mercedes wel niet is.

Later ook te koop

Het unieke model zal eerst ingezet worden voor een promotietour. Later zal hij effectief verkocht worden. Wanneer en op welke wijze is ons echter niet bekend, maar een beetje imagobewust merk doneert het in zo’n geval aan een veiling ten voordele van één of ander goed doel.