Nieuwe Ford Mustang blijkt heethoofd

Door: ADD

Ford roept in de VS en Canada ongeveer 19.500 Mustangs met de nieuwe 2.3-liter viercilinder terug. De reden? De bodemplaat kan te heet worden. In het ergste geval leidt dat tot beschadigde leidingen en dus brandstofverlies. Alle getroffen modellen werden geproduceerd tussen februari 2014 en februari 2015. Volgens de Amerikaanse media worden er in de Verenigde Staten 19.095 en in Canada 391 Mustangs teruggeroepen.

Check-up voor uitlevering

In ons land zijn vooralsnog geen Mustangs aan klanten afgeleverd. Maar de eerste modellen zitten wel al op het schip naar Europa. Hoewel het onduidelijk is of die ook getroffen zijn, zullen alle exemplaren gecontroleerd worden bij aankomst op Europese bodem. Indien blijkt dat ze aangetast zijn dan wordt er een hitteschild op de bodemplaat gemonteerd zodat leidingen en kabels geïsoleerd worden.