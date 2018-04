Nieuw dashboard voor oude Porsche 911

Door: BV

Porsche stort zich de jongste tijd met meer overgave op de markt van de klassiekers. De reden daarvoor is niet zo romantisch: duizenden bedrijfjes verdienen aardig de kost door klassieke exemplaren te herstellen, onderhouden en te restaureren. Porsche verdient daar - op wat nieuwe onderdelen na - nauwelijks wat aan. Porsche Classic moet, onder meer met de oprichting van eigen ateliers, die rijke inkomstenbron aanboren. Maar iedere eigenaar van een klassieke neun-elfer kan daar beter van worden. Eerder dit jaar stelde Porsche al een radio met navigatie voor die naadloos in het interieur van een klassieke Porsche past en nu komt daar nog een compleet dashboard bij.

Dashboard voor Porsche 911 (1969 - 1975)

Porsche bouwt nu weer nieuwe boordplanken (met inbegrip van luidsprekerafdekking) voor de 911 die eind jaren zestig werd voorgesteld. De basis is wat gemoderniseerd, maar alles wat je kan zien is ‘tot in de kleinste details authentiek’. De installatie is eerder omslachtig en moet gebeuren zoals destijds in de fabriek, dus door de voorruit te verwijderen. Een werkje dat - zo zegt Porsche - je best door Porsche Classic laat uitvoeren, want de medewerkers daar zijn speciaal getraind. En de kostprijs? Een tikkeltje boven € 950. Zonder plaatsing weliswaar.