Suzuki bouwt eerste dieselmotor

Door: BV

Natuurlijk kan je Suzuki’s krijgen met dieselmotor. De nieuwe Suzuki Vitara heeft bijvoorbeeld een erg actuele 1.9 dieselmotor onder de kap. Maar die wordt aangekocht bij Fiat. Zelfontbranders heeft Suzuki nog niet eerder zelf gebouwd en daar zal de nagenoeg onbestaande populariteit van de brandstofsoort in thuisland Japan ongetwijfeld mee te maken hebben.

Indische diesel

Dat Suzuki er nu toch aan begint vindt z’n oorzaak in India. Het merk heeft daar een zeer sterke marktpositie die in het gedrang komt zonder dieselmotoren. Die brandstof wint daar sterk aan populariteit nu ze er door de overheid gesubsidieerd wordt. De eerste zelfontbrander van het bedrijf is een kleine 2-cilinder.

Lichtgewicht diesel

Het dieseltje is een pluimgewicht. Met amper 793cc is hij ook niet groot, maar hij beschikt wel over een turbo en een in aluminium gegoten cilinderblok. Daar haalt Suzuki 48pk en 125Nm uit. Het koppel is er bij 2.000t/min. De motor debuteert in de neus van de Celerio, die in onze contreien de instapper van het merk is. Daarin verbruikt die slechts 3,7l/100km. Over een Europese carrière voor de motor is niets meegedeeld, maar je hoeft er je adem niet voor in te houden. In het segment van de Celerio zijn de diesels op hun retour en de prestaties zijn evenmin vergelijkbaar met wat we in Europa gewend zijn. Maar als Suzuki er twee van aan elkaar hangt, hebben we een zestienhonderd die in het Westelijke halfrond in ‘de kern van de markt’ valt. Wedden dat er al over nagedacht wordt?