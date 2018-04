Nieuwe BMW 7 te vroeg, toont ook prijs

Door: BV

Later deze week presenteert BMW de compleet nieuwe generatie van de 7-Reeks. Dat model dat voorzien is van een structuur die staal en carbon met elkaar combineert. Details daarover horen nog even een goed bewaard geheim te zijn, maar gepruts bij BMW Oostenrijk heeft ervoor gezorgd dat een hele hoop details te vroeg zijn uitgelekt.

Online Configurator

De Oostenrijkse verdeler had de configurator gedurende korte tijd te vroeg online gezet. De fout werd prompt gecorrigeerd, maar natuurlijk had iemand het al gezien. De websites van constructeurs dweilen de jongste tijd met veel gemak om de technische specificaties heen, dus daarover zijn de details beperkt. Maar prijzen (voor Oostenrijk weliswaar ) zijn er al.

Meer dan € 100.000

BMW doet niet eens moeite om onder de psychologische drempel van € 100.000 te blijven. De 730D met 265pk instapversie tikt al af op € 100.445. En vierwielaandrijving zal zo maar eventjes € 7.000 extra kosten. Benzineliefhebbers krijgen de keuze uit een 740i met 326pk voor € 107.690, en er staat voor € 137.935 ook nog een 750i xDrive met 450pk in de catalogus.

Een greep uit de opties

BMW zal 13 lakkleuren en velgenmaten van 17 tot 20-duim aanbieden. Andere aardigheidjes zijn comfortzetels achteraan, een alcantara dakhemel, TV-functie, intelligente koplampen, TV-functie, een telefoon voor de achterbank en natuurlijk een M Sport-pakket. Dat laatste is een duur goedje - dat alleen kost al € 5.760.