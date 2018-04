Ook de Paus doet aan downsizing, met Hyundai Santa Fe

Door: BV

Elke week maakt de paus een rondje over het Sint Pietersplein. Tot voor kort was dat in een omgebouwde Mercedes M-klasse, maar nu is er een nieuwe pausmobiel: een tot cabriolet omgebouwde Hyundai Santa Fe. Tijdens de jongste publieke audiëntie op het Sint Pietersplein werd de paus niet rondgereden in z'n vertrouwde gepantserde Mercedes M-klasse, maar in een nieuwe auto: een unieke Hyundai Santa Fe Convertible.

Dichter bij de mensen

De nieuwe pausmobiel is anders dan z'n voorgangers. De Santa Fe is iets lager en vooral ook smaller dan de vorige pauselijke voertuigen. En dat is makkelijker in de smalle straatjes in Vaticaanstad. Het grootste verschil is echter de afwezigheid van kogelwerend glas. Deze kerkvader vindt dat niet nodig.

Uiteraard is de Santa Fe in kwestie uitgevoerd in het wit. En hij is voorzien van een instaptrede, zodat de paus gemakkelijk in- en uit kan stappen. Tijdens de rit kan hij zich vasthouden aan de speciale reling achterin.