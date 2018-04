​Waar is dat feestje?

Door: ADD

Nissan heeft de e-NV200 omgetoverd tot partymobiel - inclusief daverend soundsystem, discobal voor zonne-energie, een koelkast en een DJ booth op het dak. De feestbus zorgde eerder al voor sfeer in Berlijn tijdens de finale van de UEFA Champions League en nu is hij richting Le Mans onderweg, om er de 24-uren (13/14 juni 2015) van een vette sound te voorzien.

Paaaaartyyyyyyy!

De juiste apparatuur voor een deftig feestje heeft de Part e-Van alvast aan boord. Op het dak werd een heuse DJ booth geïnstalleerd en een sensationeel sound systeem van maar liefst 14.000-watt stuurt de beats de ether in. Als luide muziek niet is wat de buurt in gedachten had dan zijn er ook draadloze hoofdtelefoons voor een "Silent Party".

Eco-vriendelijk feestgedruis

Een drankenfrigo en cocktailbar zijn natuurlijk ook van de partij en LED-lichtjes glitteren op de dansvloer. Een extra grote discobal met zonnepanelen slaat zonne-energie op en voorziet alle apparatuur van stroom voor uren CO2-vrij feestgedruis.