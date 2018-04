3-cilinder voor BMW 4 Gran Coupé

Door: BV

BMW draagt dan wel ‘echt rijplezier’ in het vaandel, maar je moet dat de jongste tijd almaar vaker gaan zoeken in modellen die almaar vaker hun achterwielaandrijving overboord gooien om zich aan de voorwielen door het verkeer te slepen. En het vermogen komt bij BMW ook uit almaar minder cilinders. Na een 3-Reeks met slechts 3 cilinders, wordt die motor nu ook ingebouwd in de BMW 4 Gran Coupé. Logisch, want die auto is technisch eigenlijk identiek aan de Dreier.

BMW 418i

Op de kofferklep komt de typebenaming 418i. En hij beschikt over exact hetzelfde vermogen als de onlangs gepresenteerde 318i. Voorlopig mogen we er alleen van weten dat die 136pk heeft. Hij wordt zuiniger dan voorheen, maar details geven de Duitsers nog niet. Een sprinttijd of een topsnelheid evenmin. Misschien maar goed ook, dan kunnen de liefhebbers de combinatie van een vierdeurs coupé (volgens BMW, want het is eigenlijk een vijfdeurs) met een halve zescilinder even laten bezinken.