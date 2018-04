​S-Klasse met 900pk

Door: ADD

Met de Mercedes-Maybach-modellen breidde Daimler vorig jaar het aanbod in de S-klasse uit. En die upper-class limousines beschikken over alles wat Mercedes op het vlak van luxe te bieden heeft. Maar tuner Brabus dacht daar blijkbaar anders over: de Brabus Rocket 900.

900pk en 350 km/u

De standaard Mercedes-Maybach S 600 put uit zijn twaalf-cilinder biturbo 530pk. Door de cilinderinhoud van 6.0 naar 6.3 liter te vergroten en nog enkele andere wijzigingen, bereikt de Rocket 900 nu een vermogen van 900pk. Daardoor accelereert de meer dan 2,8 ton zware dikzak in 3,7 seconden van nul naar 100 en pas aan 350km/u grijpt de elektronica in. Wie graag het bijpassende geluid wil, kan door de juiste knop in te drukken de decibels van de twaalf-cilinder controleren. Zodoende kan de limousine op de snelweg krachtig brullen, thuis de oprit daarentegen stilletjes oprijden .

Brabus legt de Mercedes-Maybach lager

De productiebumper moet wijken voor een meer aerodynamische voorbumper met grote luchtinlaten. Achteraan is een diffuser geïntegreerd. De afstand tot het asfalt verkleint Brabus tot 2,5 centimeter en ze leggen er 21-inch velgen op. Of je nu voor leder, alcantara of een ander edel stofje kiest, binnenin kennen de wensen van de klant geen grenzen. Voor kostbaar hout en/of carboninleg kan je natuurlijk ook gaan.

Al dat moois heeft vanzelfsprekend zijn prijs. Wie alles erop en eraan wil, rekent best op een half miljoen. Wil je enkel de pk's de hoogte indrijven, dan volstaan ongeveer € 300.000.